Россия не станет полностью открывать рынок для молочной продукции из Белоруссии
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство не намерено полностью открывать рынок для молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Предварительными итогами сегодня можно назвать следующее: мы не видим возможности широко открывать и снимать ограничения», — сказал Данкверт.
Он также добавил, что несколько предприятий могут быть открыты. По его словам, на несколько предприятий могут быть введены ограничения.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что ограничения на поставку молока из Белоруссии не скажутся на потребительских ценах.
В ведомстве уверены, что в таких условиях увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, после чего возникнут предпосылки для «положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока».