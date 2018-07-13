Китай опроверг причастность к экономическим проблемам США

Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь заявил, что развязывание торговой войны с Китаем не поможет решить экономические проблемы США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США в последнее время приняли целый ряд односторонних действий и протекционистских мер не только в отношении Китая, но и в отношении многих других стран, а также развязали торговую войну. Подобные действия США не в состоянии решить проблему, в том числе и экономические проблемы самих США», — сказал Чжан Цзюнь.

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Он также отметил, что КНР не является источником проблем экономики США.

Ранее сообщалось, что Китай шокирован решением американских властей ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму в $200 млрд.