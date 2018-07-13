МИД Франции обвинил Трампа в попытках дестабилизировать Европу

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент США Дональд Трамп пытается дестабилизировать Европу посредством торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Трамп поставил под угрозу соглашение по климату, а также надавил на соглашение по Ирану.

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«В отношении Европы он предпринимает инициативы, в частности, в области торговли, которые направлены на дестабилизацию. Но Европа не даст себя дестабилизировать», — сказал Ле Дриан.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что «Северный поток — 2» не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний.

Он подчеркнул, что проинформировал американских коллег по поправкам к газовой директиве ЕС.