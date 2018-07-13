Минюст США подаст апелляцию на разрешение суда о приобретении Time Warner

Министерство юстиции США подаст апелляцию на разрешение суда о приобретении AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщает CNN.

В прошлом году американское ведомство подавало иск против данной сделки. В минюсте считают, что слияние компаний навредит американским потребителям, поскольку это приведет к увеличению размера ежемесячных счетов за телевидение, а также помешает конкуренции.

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В июне сообщалось, что крупнейшая телекоммуникационная компания в мире AT&T объявила о завершении сделки по покупке медиакорпорации Time Warner за $85 млрд.

Гендиректор AT&T Рандалл Стивенсон пообещал, что компания изберет «новый подход к тому, как работает индустрия медиа и развлечений».