Порошенко назвал «эффективный» способ закупки газа у России

Президент Украины Петр Порошенко посчитал, что Украине следует закупать российский газ по тем же правилам, которых придерживаются другие европейские страны. Заявление украинского лидера, которое он сделал по итогам саммита НАТО, опубликовано на сайте президента.

«Наиболее эффективным было бы, если Украина, как часть Европы, покупала российский газ на российско-украинской границе», — сказал Порошенко.

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Также украинский президент в очередной раз заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является политическим проектом. По его мнению, реализация данного проекта содержит в себе «большие риски» для европейской экономики. Он подчеркнул, что с течением времени европейские лидеры начинают понимать «настоящие цели» строительства газопровода.

Ранее Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину.