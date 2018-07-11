Столтенберг назвал «Северный поток — 2» национальным решением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» не является делом НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Среди союзников есть разногласия по «Северному потоку — 2», это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение», — сказал Столтенберг.

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Он подчеркнул, что данный вопрос вне формата альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.

Он подчеркнул, что ФРГ платит в НАТО чуть более 1%. Президент назвал подобную ситуацию несправедливой.

Впоследствии член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа.