«Известия»: банки передадут коллекторам биометрические данные россиян

Банки, которые получили возможность собирать биометрические данные клиентов, будут передавать их коллекторам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

В России с 1 июля заработала Единая биометрическая система. Вместе с тем банки получили право собирать биометрические параметры граждан для более точной идентификации клиента.

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По словам источника газеты, коллекторам предоставят доступ к ЕБС в следующем году. Информацию подтвердили два знакомых с ситуацией банкира. При этом отмечается, что сами коллекторы не смогут собирать биометрические данные.

Источник уточнил, что кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании. В частности, при звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС.