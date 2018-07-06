Трамп раскритиковал Германию за покупку российского газа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за недостаточные траты на оборону и большие расходы на российский газ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Германия, как самая большая страна ЕС, слишком мало тратит средств на оборонные расходы.

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Президент США подчеркнул, что основную роль в гарантии безопасности стран ЕС играет американская сторона.

«А потом они идут и платят России миллиарды долларов за сделки по нефти и газу, а мы (США) как полные кретины платим за все», — сказал Трамп.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что США никогда не догонят Россию в поставках газа на европейский рынок.

Он также отметил, что цена на трубопроводный газ всегда будет ниже цен на СПГ.