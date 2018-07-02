Медведев рассказал, как будет решаться проблема со строительством жилья в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что строительство жилья в России через кредитование является магистральным путем решения жилищных проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На будущее в целом нужно вообще поменять схему получения жилья, уйти от ситуации, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов, то есть застройщиков, и прийти к нормальной схеме, которая существует во всем мире, то есть через кредитование с использованием банковского кредита, естественно, накопленных гражданами собственных средств», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что в этом случае риски получения жилья существенно снижаются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что закон об изменениях в долевое законодательство находится на подписании у главы государства Владимира Путина.