Волкер и спикер Рады обсудили развитие газотранспортной системы Украины

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и спикер Верховной рады Андрей Парубий провели встречу, во время которой обсудили безопасность на Украине, а также развитие украинской газотранспортной системы (ГТС) с помощью американского бизнеса. Об этом украинский политик написал в своем твиттере.

«Во время встречи со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером обсудили безопасность в Украине, а также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС», — написал Парубий.

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Он подчеркнул, что развитие ГТС является не только вопросом энергетики, но и безопасности страны.

Волкер также отметил, что он обсудил с Парубием важность парламента.

Ранее сообщалось, что глава Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров встретился с Волкером.