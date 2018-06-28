Меркель назвала пошлины США незаконными

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что введенные США пошлины на сталь и алюминий противозаконны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Германия хотела бы продолжать переговоры по данному вопросу.

«Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны», — сказала Меркель.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что страны ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), которые ввели ответные импортные пошлины на товары из США, игнорируют правила организации.