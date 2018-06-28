Власти увеличат объем инвестиций для выполнения майского указа

Правительство намерено увеличить объем инвестиций для выполнения нового майского указа президента. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания по расходам на реализацию федеральных целевых программ.

Как стало известно, планируется выделить 737,3 млрд руб. в 2019 году, 686,2 млрд руб. — в 2020 году и 468,5 млрд руб. — в 2021 году.

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В протоколе указано на необходимость софинансирования строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Республике Северная Осетия — Алания, а также внесения корректировок в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

Ранее Росстат сообщил о росте инвестиций в основной капитал в России.