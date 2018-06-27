Минфин не намерен пополнять Фонд развития за счет размещения евробондов

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин не планирует направлять в Фонд развития средства от размещения евробондов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не предполагаем законодательно закреплять источники финансирования Фонда развития, с формальной точки зрения они могут быть любыми. В то же время исходим из того, что источником пополнения этого фонда должно стать увеличение объема внутренних заимствований», — сказал Колычев.

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Он также добавил, что средства от продажи евробондов не будут направлены в Фонд, так как расходы на инфраструктуру планируется осуществлять в рублях.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин осенью вернется к вопросу о выходе на внешний долговой рынок.