«Ъ»: власти отказались разрешать торговлю лекарствами в продуктовых магазинах
Кабмин отказался от идеи разрешать торговлю лекарствами в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях», — сообщает издание.
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Как стало известно, по вопросу создания соответствующего нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства.
По словам представителя Голиковой Софии Малявиной, в ходе общественного обсуждения указанный законопроект получил большое количество негативных отзывов.
Ранее сообщалось, что Минздрав не поддержит законопроект о продаже лекарств в супермаркетах.