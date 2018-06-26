Трамп пригрозил Harley-Davidson большими налогами

Президент США Дональд Трамп пригрозил американскому производителю мотоциклов Harley-Davidson налогами.

«В этом году Harley-Davidson заявила, что они перенесут в Таиланд часть своего производства в Канзас-Сити. Это было задолго до объявления о пошлинах. Следовательно, они просто использовали «войну пошлин и торговли» как оправдание», — написал Трамп в своем твиттере.

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Он подчеркнул, что компания не сможет перепродавать в США товары без уплаты больших налогов.

Ранее сообщалось, что президент США удивился решению компании Harley-Davidson частично перенести производство из США в связи с введением новых пошлин.