Трамп пригрозил Harley-Davidson большими налогами

Президент США Дональд Трамп пригрозил американскому производителю мотоциклов Harley-Davidson налогами.

«В этом году Harley-Davidson заявила, что они перенесут в Таиланд часть своего производства в Канзас-Сити. Это было задолго до объявления о пошлинах. Следовательно, они просто использовали «войну пошлин и торговли» как оправдание», — написал Трамп в своем твиттере.

Он подчеркнул, что компания не сможет перепродавать в США товары без уплаты больших налогов.

Ранее сообщалось, что президент США удивился решению компании Harley-Davidson частично перенести производство из США в связи с введением новых пошлин.

....When I had Harley-Davidson officials over to the White House, I chided them about tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are now coming back to America. Harley must know that they won't be able to sell back into U.S. without paying a big tax!