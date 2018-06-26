Депутат бундестага рассказал, сколько ФРГ теряет от антироссийских санкций

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия ежемесячно теряет €618 млн из-за антироссийских санкций. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам депутата, санкции и ухудшение торговых отношений с Россией противоречат национальным интересам ФРГ.

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«Потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?», — подчеркнул Фронмайер.

Ранее в Европарламенте рассказали, когда рассмотрят вопрос о снятии антироссийских санкций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.