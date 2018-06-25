CNBC: впервые большинство американцев одобряют экономическую политику Трампа

Впервые с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа более половины американцев одобряют его действия в сфере экономики, сообщает CNBC со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Так, 54% американцев считают, что экономика США «хорошая или отличная». Это самый высокий процент, зарегистрированный CNBC за десять лет. Еще 43% респондентов оценивают экономику как низкую или неудовлетворительную.

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Рейтинг экономического одобрения президента США вырос на шесть пунктов до 51%, при этом лишь 36% опрошенных высказались неодобрительно, что на шесть пунктов ниже итогов мартовского опроса. Общий рейтинг одобрения Трампа вырос на два пункта, до 41%.

CNBC отмечает, что опрос показал, что недавние спорные решения в рамках миграционного кризиса, в частности, разделение семей мигрантов — никак не повлияли на показатели. Тем не менее, вопрос с мигрантами — наихудшая тема для президента. Более половины (51%) американцев не согласны с миграционной политикой Трампа.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) не исключает начала рецессии в экономике США после 2020 года.