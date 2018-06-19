МЭР учтет в новом макропрогнозе торговые войны

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР готовит новый прогноз социально-экономического развития России на ближайшие шесть лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Большие события в мире происходят, связанные и с торговой войной, и с укреплением доллара, ослаблением развивающихся валют. Все это, конечно, найдет отражение в новой версии прогноза на ближайшие шесть лет, который мы будем готовить», — сказал Орешкин.

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Он также добавил, что прогноз министерства учтет и новый пакет мер правительства, чтобы осознать его влияние на инфляционную динамику, и на темпы экономического роста.

Ранее Росстат сообщил, что рост ВВП России в первом квартале текущего года составил 1,3%.