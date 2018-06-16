Законопроекты о пенсионной реформе и повышении НДС направлены в комитеты Госдумы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты парламента законопроекты о пенсионной реформе и о повышении НДС, сообщили в секретариате Совета Госдумы.

Законопроекты были направлены в комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов и в комитет по бюджету и налогам. 18 июня они будут внесены на рассмотрение Совета Госдумы.

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«В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете Государственной Думы, проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах», — отметили в секретариате.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе и законопроект о повышении НДС.