Законопроекты о пенсионной реформе и повышении НДС направлены в комитеты Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты парламента законопроекты о пенсионной реформе и о повышении НДС, сообщили в секретариате Совета Госдумы.
Законопроекты были направлены в комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов и в комитет по бюджету и налогам. 18 июня они будут внесены на рассмотрение Совета Госдумы.
«В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете Государственной Думы, проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах», — отметили в секретариате.
Ранее сообщалось, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе и законопроект о повышении НДС.