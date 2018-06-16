На Украине прекратил работу завод «ДнепрАзот»

Завод «ДнепрАзот» на неопределенный срок прекратил работу на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление председателя правления «ДнепрАзота» Сергея Сидорова.

По его словам, с 15 июня предприятие входит в простой на неопределенный срок.

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«Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено», — отметил Сидоров.

Он объяснил, что причиной такого решения стала высокая цена на газ для промышленных потребителей.

Ранее сообщалось, что крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу.