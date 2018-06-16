Голикова рассказала, на сколько вырастет пенсия в следующем году

Вице-премьер России Татьяна Голикова прогнозирует, что пакет предложенных правительством реформ позволит увеличить доход пенсионеров в следующем году на 12 тыс. руб. Об этом она сказала на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), передает РИА «Новости».

По ее словам, в рамках прогнозов социально-экономического развития в среднем пенсии увеличатся на 1 тыс. руб. в месяц.

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«Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тыс. [руб.] в год в 2019 году», — сказала Голикова.

Ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму проект пенсионной реформы.