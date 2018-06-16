Правительство внесло в Госдуму проект пенсионной реформы

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, сообщается на сайте Кабмина.

Распоряжение о внесении законопроекта в нижнюю палату парламента подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях», назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ узнали, что власти могут пойти на смягчение законопроекта о повышении пенсионного возраста.