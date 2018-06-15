ЦБ дал прогноз по ценам на нефть

Банк России уточнил прогноз по динамике цен на нефть с учетом мирового роста, возможны альтернативные варианты развития ситуации. Об этом говорится в докладе по денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что мировое повышение цен на топливо оказалось более значительным и устойчивым, чем ожидалось.

Реклама

«В базовом сценарии теперь предполагается, что в II квартале 2018 г. средний уровень цен на нефть марки Urals составит около $72 за баррель (в базовом сценарии мартовского Доклада закладывался уровень $62 за баррель), а с III квартала он начнет плавно снижаться (в III квартале – до $67 за баррель), выходя в среднесрочной перспективе на уровень $50 за баррель», — говорится в тексте доклада.

В документе подчеркивается, что с учетом высокого уровня неопределенности спроса и предложения на рынке энергоносителей, ЦБ рассматривает альтернативный сценарий с сохранением цен на нефть Urals в $70 за баррель.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о повышении прогноза по ценам на нефть.