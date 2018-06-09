В правительство внесли законопроект об НДД и снижении акцизов на бензин

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Минфин внес в правительство законопроект об НДД и снижении акцизов на топливо. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

«Минфин вчера внес в правительство законопроект о налоге на добавленный доход и объявленном ранее снижении акцизов», — заявили в пресс-службе.

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Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил на коллегии министерства, что переход на налогообложение с дохода (НДД) в нефтяной отрасли позволит ввести в разработку 5 млрд тонн нефти.

Он также добавил, что отрасли нужны понятные правила игры и стабильная система налогообложения.

Как стало известно, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект по введению налога на дополнительный доход от добычи нефти.