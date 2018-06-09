«Газпром нефть» выступает за корректировку сделки ОПЕК+

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в настоящее время целесообразно скорректировать условия соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом сообщает RNS.

«Мы считаем, что пришел тот момент, когда может быть и имеет смысл сохранить соглашение, но сделать его более гибким. Меняется ситуация на рынке, и мы должны оперативно реагировать», — сказал Дюков.

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Он также отметил, что в противном случае может произойти «перегрев» рынка, что приведет к избытку предложения и высокой волатильности цен на нефть.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти после двухлетнего сокращения производства сырья.