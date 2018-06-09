Президент Ирана поблагодарил Путина за поддержку присоединения к ШОС

Президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку присоединения страны к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я должен выразить благодарность за вашу позицию по поводу присоединения Ирана как полноправного члена к этой организации», — сказал Роухани.

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Он также отметил, ШОС является очень влиятельной структурой по обеспечению безопасности.

В свою очередь Путин подчеркнул, что Россия будет поддерживать Иран в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество в рамках ШОС.

Ранее сообщалось, что Иран и ЕАЭС подписали временное соглашение о зоне свободной торговли.