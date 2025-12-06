На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США одобрили поставку Дании системы ПВО

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Дании системы ПВО на $3 млрд
Jose Luis Magana/AP

Государственный департамент США одобрил продажу Дании интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму $3 млрд. Об этом сообщил Пентагон.

По его данным, запрос Копенгагена включает поставку восьми пусковых установок, двух радиолокационных станций Sentinel A4, интегрированной системы боевого управления IBCS, а также сопутствующее оборудование.

14 ноября Госдеп одобрил продажу Германии 173 ракет Standard Missile 6 Block I и 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования на $3,5 млрд.

13 ноября Госдеп одобрилодобрил продажу Дании 340 авиационных ракет AIM-9X Block II и запасных частей к ним, программного оборудования и устройств наведения на $318,4 млн. В Пентагоне отметили, что сделка повысит безопасность союзника по Североатлантическому альянсу, что будет способствовать достижению целей внешней политики и задач национальной безопасности США.

16 сентября Вашингтон одобрил потенциальную продажу Нидерландам ракет AMRAAM с комплектующим оборудованием на общую сумму $570 млн.

Ранее США начали использовать копии иранских беспилотников Shahed.

