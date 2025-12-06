В Орловской области действует угроза атаки беспилотников

В Орловской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

«Орловская область: ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

5 декабря власти Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Артамонов призвал жителей региона оставаться оставаться дома и не подходить к окнам до отбоя сигнала «угроза атаки БПЛА».

4 декабря губернатор сообщил, что многоэтажный дом в Липецке получил повреждения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. По его словам, было незначительно повреждено остекление балкона. Обошлось без пострадавших. Мэру Липецка Роману Ченцову было поручено провести оценку причиненного ущерба, чтобы в дальнейшем оказать помощь гражданам.

Ранее в Воронежской области в результате падения фрагментов БПЛА пострадала женщина.