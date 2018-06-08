Врио главы Якутии ответил на жалобу учителя Путину на «прямой линии»

Врио главы Якутии Айсен Николаев в своем инстаграме прокомментировал вопрос учителя, который позвонил на прямую линию президента России Владимира Путина и рассказал о том, что зарплаты урезали до прошлогоднего уровня.

«Сразу после прямой линии связался с заместителем председателя правительства Дъячковским, министром образования Егоровым и заместителем прокурора республики Ивановым. Пока ситуация выглядит так: судя по всему, в 1 квартале 2018 года премии и стимулирующие выплачивались ежемесячно, а затем колледж перешел на ежеквартальный режим премий и стимулирующих выплат», — написал Николаев.

Он также отметил, что в региональной администрации «уже начали разбираться, почему такое произошло, и насколько системна эта ошибка.