В России закрыли третье дело против Браудера

МВД России прекратило расследование третьего уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Александра Антипова.

Отмечается, что дело касалось покупки Браудером акций «Газпрома» по якобы заниженной цене.

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«В отношении моего клиента в июле 2017 года расследовалось дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), позднее его переквалифицировали на статью 171 УК (незаконное предпринимательство). Однако дело было прекращено за отсутствием состава преступления», — сказал Антипов.

Ранее сообщалось, что Браудер потребовал от испанской полиции объяснений по поводу своего задержания.