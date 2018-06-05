Премьер Италии выступил против антироссийских санкций

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он выступает против антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство ANSA.

Он также призвал пересмотреть систему европейских санкций против России.

«Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России», — сказал Конте.

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Он также добавил, что Италия станет сторонником открытых отношений с Россией, «которая за последние годы укрепила свою международную роль в решении геополитических кризисах».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Конте в связи со вступлением в должность премьер-министра Италии.