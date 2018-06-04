Кудрин рассказал о приоритете в работе Счетной палаты
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что борьба с коррупцией остается в приоритетах Счетной палаты. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах Счетной палаты», — сказал Кудрин.
Реклама
Он также подчеркнул, что необходимо делать министерства более открытыми.
«Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться», — отметил Кудрин.
Ранее Кудрин сообщил, что почти в каждом министерстве есть недочеты в исполнении госпрограмм.
Он также добавил, что почти все министры получат представления по данным нарушениям.