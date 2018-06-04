Орешкин дал прогноз по курсу рубля

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что средний курс рубля к доллару на 2018 год составит чуть более 60 руб. Об этом сообщает RNS.

«С учетом произошедших влияний последнего раунда санкций, укрепления доллара на глобальном рынке, которое мы сейчас видим, текущая оценка составляет чуть более 60 руб. за доллар», — сказал Орешкин.

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Он также добавил, что Минэкономразвития ожидает рост ВВП России в текущем году на уровне 1,6-2,1%.

Ранее Орешкин сообщил, что есть риски замедления роста российской экономики до 1%.

Он подчеркнул, что рост импорта на данный момент составляет около 20-30% в год.