Орешкин рассказал об ожиданиях по цене на нефть

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что министерство ожидает среднюю цену на нефть в диапазоне $65-70 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас в прогнозе сейчас заложена цифра в $61,4 за баррель. С учетом тех последних событий, которые я назвал — это и Венесуэла, и Иран, — в этом году можно ждать средний уровень цены на нефть даже выше этого значения, где-то в диапазоне $65-70 за баррель», — сказал Орешкин.

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Ранее глава компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов сообщил, что он не ожидает роста цен на нефть до $100 за баррель.

Он также добавил, что цены регулируются заявлениями из США по ограничению экспорта нефти по отношению к Ирану и падение добычи нефти в Венесуэле.