Россия выполнила соглашение ОПЕК+ на 95%

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в мае текущего года выполнила соглашение ОПЕК+ на 95%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке.

Он также добавил, что в мая Россия достигла уровня сокращения добычи нефти в 95%.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК.

По его словам, совместные усилия стран-членов ОПЕК приносят хорошие результаты.

Как отмечалось, об этом президент сказал на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном.