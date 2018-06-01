Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством

Президент России Владимир Путин одобрил закон, который лишает льгот российских инвесторов с двойным гражданством. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Также стало известно, что из понятия «иностранный инвестор» исключаются иностранные граждане, которые имеют российское гражданство.

Реклама

Помимо этого, иностранными инвесторами больше не признаются зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами являются россияне.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон, который расширяет полномочия президента России.

Как стало известно, указанный закон дает право президенту «в исключительных случаях» устанавливать особенности создания, реорганизации и правового положения хозяйственных обществ.