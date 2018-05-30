TCS Group Тинькова отчиталась о росте чистой прибыли на 70% в первом квартале 2018 года

Чистая прибыль TCS Group Олега Тинькова в первом квартале 2018 года выросла на 70% — до 5,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно опубликованной в среду отчетности.

По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, подобные показатели достигнуты за счет 44-процентного роста чистого процентного дохода в годовом сопоставлении.

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«Мы также добились существенного роста комиссионного дохода, который составил 113% по сравнению с первым кварталом 2017 года, что свидетельствует о положительной динамике новых направлений деятельности, таких как платформа Тинькофф Бизнес для малого и среднего бизнеса и Тинькофф Ипотека», — пояснил он.

Рентабельность капитала на уровне 68,5% за первый квартал 2018 года подтверждает статус Тинькофф Банка как одного из самых прибыльных банков в России и в мире, подчеркнул Хьюз.

Кроме того, в отчетности говорится об увеличении совокупных активов банка в первом квартале на 2,5% — до 265,8 млрд и росте общего объема кредитного портфеля на 5,9% — до 176,4 млрд.

Совет директоров TCS Group одобрил уже вторую в этом году выплату промежуточных дивидендов за первый квартал — в размере $0,24 за одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно $43,8 млн.