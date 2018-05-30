США анонсировали введение 25% пошлин на товары из КНР

США намерены ввести 25% таможенные пошлины на ряд китайских товаров, поставляемых на американский рынок. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты установят 25% тариф на импортируемые из КНР товары на сумму в $50 млрд, содержащие промышленно значимые технологии. Окончательный список покрываемого импорта будет объявлен до 15 июня 2018 года», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, США также введут «конкретные инвестиционные ограничения и усилят экспортный контроль» в отношении физических и юридических лиц КНР.

Ранее сообщалось, что США и Китай договорились о мерах по выравниванию торгового баланса.