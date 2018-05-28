В Минфине рассказали о готовности России к выходу банка БРИКС на рынки

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что Россия, ЮАР и Индия готовятся к тому, чтобы новый банк БРИКС вышел на их внутренний долговой рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Совершенно четко известно, что Россия, ЮАР и Индия готовятся к тому, чтобы банк был допущен на внутренний долговой рынок. Мы соответствующее решение уже приняли», — сказал Сторчак.

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Ранее заместитель министра финансов прокомментировал «Газете.Ru» информацию о возможном присвоении рейтинга банку БРИКС.

Он подчеркнул, что банк БРИКС планирует делать национальные выпуски облигаций — в национальных валютах тех стран, где он работает.