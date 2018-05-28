В Минфине рассказали о возможном присвоении рейтинга банку БРИКС

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак прокомментировал «Газете.Ru» информацию о возможном присвоении рейтинга банку БРИКС.

«Касательно рейтинга новому банку БРИКС мне пока сложно комментировать. Я знаю заявление руководства банка БРИКС, что они рассматривают такую возможность. Известно, что банк БРИКС планирует делать национальные выпуски облигаций, то есть в национальных валютах тех стран, где он работает. Соответственно, Россия, безусловно, войдет в этот список. И здесь неизбежно появится необходимость получать национальный рейтинг», — сказал Сторчак.

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Он также подчеркнул, что решение всегда за банком.

«Если такое обращение будет — мы, конечно же, проведем всю необходимую процедуру и будем уже публиковать наше официальное мнение касательно финансового кредитного профиля этого банка», — подчеркнул Сторчак.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что АКРА готова выставить рейтинг банку БРИКС.