«Ведомости»: Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон

Владелец O1 Group Борис Минц вместе со всеми тремя своими сыновьями уехал в Лондон. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам источника, и Минц, и его сыновья покинули страну с семьями.

«Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объяснил собеседник газеты.

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Источники «Ведомостей» сообщили, что O1 Properties может перейти кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Они отметили, что в настоящий момент ведутся переговоры, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев.

Представители O1 Group от комментариев отказались, связаться с Минцем и его сыновьями газете не удалось.

В январе Борис Минц наряду с десятками других российских бизнесменов и чиновников попал в американский «кремлевский доклад».