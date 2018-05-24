Путин сообщил о развитии отношений между Россией и Францией

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что отношения между странами развиваются. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двухсторонних отношениях. Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что торговый оборот между Россией и Францией растет, по итогам 2017 года он увеличился почти на 25%. Путин отметил, что в первые месяцы этого года рост товарооборота продолжается.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, какие международные и региональные вопросы будут обсуждать Путин и его французский коллега Макрон.