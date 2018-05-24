Путин отметил роль МВФ в поддержании глобальной стабильности

Президент России Владимир Путин заявил, что Международный валютный фонд играет важную роль в поддержании глобальной стабильности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия как член фонда заинтересована в повышении эффективности работы», — сказал Путин на встрече с главой МВФ Кристин Лагард.

Реклама

Путин также подчеркнул, что Россия всегда с интересом ждет оценок и прогнозов фонда.

Помимо этого, президент поблагодарил Лагард за участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее глава МВФ рассказала на Петербургском международном экономическом форуме об основных рисках для мировой экономики.