Госдума назначила Кудрина на должность главы Счетной Палаты

Госдума утвердила экс-министра финансов Алексея Кудрина на должность главы Счетной Палаты. Об этом сообщается на сайте парламента.

Председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова подчеркнула, что Кудрин «является профессионалом с большой буквы». Она также добавила, что во время обсуждений в комитете и во фракциях депутаты подняли многие серьезные вопросы.

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«И эти проблемы, и эти предложения как раз были в логике тех основных подходов, которые Алексей Леонидович обозначил в своем понимании того, как он видит в перспективе деятельность Счетной палаты. Это приоритеты развития», — сказала Савастьянова.

В свою очередь Кудрин поблагодарил президента и депутатов за оказанное ему доверие при выдвижении на должность главы СП.

Он заявил, что Счетная палата является органом не только парламентского, но и общественного контроля.

Ране сообщалось, что депутаты Госдумы единогласно освободили Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты.