Путин не станет обсуждать санкции на переговорах с Макроном и Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, об этом неоднократно говорил наш президент: вопрос санкций — это не наш вопрос, это не вопрос нашей повестки дня. Российская сторона не поднимала и не имеет в виду поднимать вопрос об этих санкциях, тем более, которые мы, как вы знаете, считаем незаконными с точки зрения международного права», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что не российская сторона вводила санкции и не Россия была их инициатором.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под санкции США попали уже более 200 россиян и более 400 юридических лиц.