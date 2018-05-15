Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 7 коп. и составил 61,92 руб.

Курс евро вырос на 9 коп., до 73,87 руб.

Мировые цены растут после обновления максимума за 3,5 года на фоне данных майского доклада ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до $78,3 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,06%, до $71 за баррель.

Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила $78 за баррель.

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