На новых атомных энергоблоках в КНР могут установить российские системы управления

Госкорпорация Росатом намерена совершенствовать автоматизированные системы управления (АСУ ТП) для атомных станций совместно с китайскими компаниями.

Соответствующие меморандумы о сотрудничестве и реализации совместных проектов подписала в рамках форума «Атомэкспо» дочка госкорпорации - АО «Русатом автоматизированные системы управления» с China Techenergy и Sieyuan Electric, передает корреспондент «Газеты.Ru» с церемонии подписания.

В первом случае речь идет о совместных проектах на внутреннем рынке России и Китая и в третьих странах. Соглашение определяет намерение сторон развивать направления по локализации оборудования, производимого China Techenergy, на производственных площадках Росатома. Кроме того, китайская компания подтвердила заинтересованность в применении систем управления российского производства на строящихся и планируемых к строительству энергоблоках в Китае. В настоящее время на территории КНР функционирует 38 реакторов общей мощностью 34,4 ГВт.