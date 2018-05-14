В Ростуризме рассказали, куда россияне съездили на майские праздники

Россия вошла в ТОП-3 популярных направлений для отдыха в майские праздники. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Ростуризма.

Уточняется, что в период с 1 по 10 мая 2018 года рост продаж авиабилетов по внутренним направлениям составил 63% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными российскими городами у туристов стали Сочи (рост продаж на 22%), Симферополь (рост продаж на 15%), Краснодар (рост продаж в 2,5 раза), Санкт-Петербург (рост продаж в 3 раза) и Калининград (рост продаж в 4,6 раз).

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«В этом году Россия вошла в ТОП-3 популярных направлений на майские праздники. Это обусловлено тем, что в этом году перевозчики сохранили доступные цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям, а также по данным туррынка количество бюджетных пакетных туров по стране выросло на 10-15%. Кроме того, факторами увеличения спроса на путешествия по России является повышение уровня обслуживания туристов, создание и реализация интересных предложений, а также проведение в мае этого года большого количества событийных мероприятий», — отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Ранее сообщалось, что глава Ростуризма ожидает увеличения вклада туротрасли в ВВП России.