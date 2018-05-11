МИД Украины: «Северный поток — 2» позволит Германии захватить рынок газа в Европе

Заместитель главы украинского Министерства иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что реализация проекта магистрального газопровода «Северный поток — 2» позволит Германии получить контроль над рынком газа в Европе, передает УНН слова замминистра в эфире «5 канала» Украины.

«Позиция госпожи [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель не такая категоричная по «Северному потоку — 2». Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии», — сказала Зеркаль.

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Она посчитала, что реализация проекта позволит Германии полностью контролировать поставки газа в Европе.

«Фактически, это узурпация и привилегии в Европе», — заключила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с Литвой совместное заявление против «Северного потока — 2».