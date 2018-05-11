«Русал»: прогнозы о деятельности компании ненадежны

Руководство «Русала» заявило, что прогнозы о деятельности компании ненадежны и могут утратить актуальность в связи с санкциями США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовый отчете компании за первый квартал текущего года.

Уточняется, что санкции с высокой вероятностью нанесут компании материальный ущерб.

Реклама

«Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов продлило срок, отведенный инвесторам для прекращения деловых отношений или владения активами Rusal, En+, Gaz.